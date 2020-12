No último dia 30, o Vasco recebeu o Ceará e acabou perdendo por 4 a 1 em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com Grasseli, o auxiliar técnico do Vasco, onde ele falou sobre a derrota e dos próximos passos, focando no fato de que é preciso pensar no jogo seguinte e tentar reagir o quanto antes.