Mesmo antes da última rodada, contra o Goiás, na quinta-feira, o Vasco já se preparava para a disputa da Série B e Vandelei Luxemburgo já tinha saída esperada, o que foi confirmada ainda durante a semana.

Confira no vídeo acima as palavras de Alexandre Pássaro sobre a troca do comando. O diretor executivo agradeceu Luxemburgo pela dedicação e coragem ao assumir o time em situação complicada.