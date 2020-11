Alexis Sánchez comanda vitória da Inter

A Inter parece ter superado a derrota no meio de semana para o Real Madrid pela Champions e passou por cima do Sassuolo nesse final de semana pela Serie A.

O time de Conte saiu na frente com um gol de Alexis Sánchez logo aos 4 minutos, ampliou aos 14' graças ao gol contra de Chiriches. Já no segundo tempo a Inter fechou a conta com Gagliardini.

Com a vitória a equipe de Conte chegou aos 18 pontos e assumiu a vice-liderança da Serie A, dois pontos atrás do líder Milan, que pode ampliar a sua vantagem ainda nessa rodada. Já o Sassuolo é o 3º.

Na próxima rodada a Inter de Milão recebe o Bologna (13º), enquanto o Sassuolo encara a Roma (5º) na capital italiana.