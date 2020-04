Alexis Sánchez já voltou a Milão

O chileno Alexis Sánchez, atacante da Inter de Milão, chegou à Itália na terça-feira em um vôo de seu país, onde passou os últimos 20 dias de isolamento devido à pandemia de coronavírus, disse o clube milanês à EFE.

Sánchez, incorporado pela Inter no último verão proveniente do Manchester United, havia inicialmente decidido ficar em Milão, mas, devido ao agravamento da emergência de saúde na Itália, voltou ao Chile no início de abril para estar com sua família.

O atacante chileno de 31 anos foi o último jogador do Inter a retornar à capital da Lombardia, depois do uruguaio Diego Godín, do esloveno Samir Handanovic, do inglês Ashley Young e do dinamarquês Christian Eriksen e do nigeriano Victor Moses.

O "Garoto Maravilha' agora respeitará 14 dias de quarentena, de acordo com os regulamentos italianos, para ter certeza absoluta de que ele não foi infectado pelo coronavírus.

O último decreto do governo italiano prevê que os atletas possam treinar em grupo a partir de 4 de maio, embora isso dependa da evolução da pandemia nos próximos dias.

Sánchez, que iniciou sua carreira européia precisamente na Itália, na Udinese, jogou 15 jogos e marcou um gol nesta temporada.

Seu ano foi complicado por uma lesão grave que sofreu em outubro no tendão do tornozelo esquerdo, que o forçou a se submeter a uma cirurgia em Barcelona e a ficar mais de dois meses fora.