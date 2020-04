VÍDEO: Alexis Sánchez quer voltar a sentir paixão pelo futebol

A chegada do chileno Alexis Sánchez à Inter de Milão foi um dos movimentos da mídia no mercado de transferências do passado.

O jogador veio do Manchester United, no qual ele não havia conseguido alcançar o nível do Arsenal, com o objetivo de se sentir importante novamente.

"Eu queria voltar a jogar futebol", reconheceu o atacante chileno em entrevista à mídia oficial do clube.

No momento em que o futebol parou na Itália, Alexis Sánchez não conseguiu se redimir, tendo conseguido apenas um gol e duas assistências em 15 jogos. Então, ele tentou explicar sua chegada ao Inter para tocar novamente no 'Calcio'.