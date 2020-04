"Alguém inventou no Barça que Mourinho era tradutor"

Hristo Stoichkov, ex-jogador do Barcelona, queria lembrar a chegada de José Mourinho ao Barcelona, em comunicado oferecido ao portal português 'Record'.

O então jogador de futebol da primeira equipe do Barça valorizou muito a permanência do português no Camp Nou: "Ele chegou ao Barça e era José. Alguém inventou que ele era um tradutor, mas isso foi um erro".

Mou ingressou na equipe catalã em 1996 com Bobby Robson e conseguiu fazer um lugar na equipe técnica de Louis van Gaal. Junto com ele, ele cresceu e se tornou uma referência no banco.

"Ele trabalhou no campo e sabia de tudo. Ele era nosso treinador e é um grande amigo", lembrou Stoichkov. Alguns anos depois, Mou desembarcou no Benfica e, desde então, tudo é história: duas Champions e um total de 28 títulos.