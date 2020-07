Alguma coisa está acontecendo com Messi e Griezmann

A LaLiga está em jogo. O Real Madrid é líder. Os últimos contratempos do Barça em forma de empate fizeram os merengues levarem quatro pontos de vantagem.

E o esporte terminou de influenciar no humor do vestiário. A relação entre Quique Setién, treinador do Barça e seus alunos é cada vez mais tensa.

O portal 'AS' garante que há dois jogadores especialmente irritantes no Barcelona: Leo Messi e Antoine Griezmann, dois dos atacantes.

O camisa 10 não está nada satisfeito com os resultados da equipe. Ele acredita que há falta de competitividade dentro do grupo, sempre de acordo com essa fonte. Isso o faria considerar se vale a pena continuar no Barcelona.

Griezmann, por sua vez, não entende o que está fazendo no banco. A frustração tomou conta do 'Pequeno Príncipe'.

Setién falou sobre os dois em uma coletiva de imprensa. De Messi disse que não iria especular sobre seu futuro. De Griezmann, ele se responsailizou pelas consequências das substituições do francês.

Com esse panorama, o Barça enfrenta o Villarreal. O título do torneio ainda está em disputa. A equipe espera não abrir mão de nem mais um ponto enquanto tudo isso acontece em segundo plano.