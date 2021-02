O 'Pistolero' trocou o Barcelona pelo Atlético. Uma troca que parece ter feito muito bem ao atacante, artilheiro do Campeonato Espanhol.

Em declarações a 'ESPN Uruguai', Luis Suárez falou sobre o seu futuro. Ele afirma que ainda tem mais alguns anos na elite e que, por isso, não pensa em disputar uma liga menos competitiva.

"Eu ainda sinto que estou aproveitando o momento em que estou, na elite do futebol. Estando no Atlético, você está na elite do futebol", começou o camisa '9'.

"Algumas pessoas não acreditavam que eu ainda poderia estar neste nível. Eu ainda tenho o mesmo entusiasmo. Espero que este ano, no próximo, por quantos anos forem, eu continue competindo e dando meu melhor até perceber que fui o mais longe que poderia. Mas ninguém se livrará de mim. Eu decido quando terminei", completou.

O atacante aproveitou para mandar uma bonita mensagem ao seu novo treinador, o 'Cholo' Simeone. "Cada treinador tem seu jeito de ser, sua filosofia de futebol. Simeone é um treinador que dá muita confiança aos jogadores, ele faz com que você dê mais do que pensava que poderia. Na preparação para os jogos, ele corrige muitas coisas. Até comigo, na minha idade, ele ainda me corrige e eu aceito sem problemas porque ele é o treinador por um motivo. Na minha idade, você pode pensar que sabe tudo, que você fez tudo, mas há detalhes táticos que você precisa aprender. É para isso que existe o técnico", disse.