"Alguns dias, Ibrahimovic nem dava bom dia"

O meia Joe Corona foi colega de Ibrahimovic no Los Angeles Galaxy, onde o sueco atuou durente uma temporada e meia. A personalidade forte e polêmica do atacante foi assunto do mexicano em entrevista a 'ESPN'.

"Em um jogo que ganhamos por 3 a 0, ele entrou no vestiário e gritou com todos nós. Era muito exigente", lembrou em declarações ao programa ‘Ahora o Nunca’.

"Havia dias em que aparecia de bom humor, mas também outros em que nem dizia bom dia. Mas já sabíamos como ele era e nunca tive problemas com ele. Foi um privilégio jogar com ele", acrescentou Joe Corona.

Hoje, Ibrahimovic tem 38 anos e veste a camisa do Milan, clube ao qual retornou após somar 58 jogos, 53 gols e 14 assistências no LA Galaxy.