Alisson 'impediu' a chegada de Thomas Partey ao Liverpool

Thomas estava a um passo de ser jogador do Liverpool. Segundo o 'Mundo Deportivo', os 'reds' consideraram pagar a cláusula de 50 milhões de euros do jogador do Atlético no verão de 2018. Finalmente, não o fizeram, porque estimaram que a prioridade era contratar um goleiro, e investiram 73 milhões em Alisson.