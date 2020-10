Alisson pode voltar ainda em outubro

O Liverpool está tendo um início de temporada muito difícil em todos os aspectos. Além das derrapadas em campo na Premier League, as lesões estão sendo um verdadeiro tormento para os atuais campeões.

O último é o de Virgil van Dijk, que passará vários meses afastado. Um desfalque importantíssimo que se une, entre outros, ao de Alisson, cujo retorno era esperado para o final de novembro.

No entanto, as últimas notícias sobre a condição física do goleiro brasileiro trazem esperanças para Jürgen Klopp, que pode ter seu goleiro titular de volta em poucos dias.

De acordo com o jornal 'Daily Mail', o ex de Internacional e Roma está evoluindo muito bem no tratamento de sua lesão de ombro e pode estar de volta à equipe de Anfield ainda no final deste mês de outubro.

Desta forma, o goleiro voltaria muito antes do planejado e poderia ajudar a equipe a endireitar seu caminho na Premier e talvez disputar o segundo jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões.