Alívio para Mourinho: Kane já volta aos treinos

As coisas não vão muito bem para Mourinho no Tottenham. As lesões, o elenco reduzido e os maus resultados vão deixando o luso em uma situação delicada.

Assim que o luso chegou aos 'spurs' perdeu o seu principal jogador: Harry Kane. O camisa '10' sofreu uma lesão no tendão da perna esquerda e teve que ser operado.

Mas ao que tudo indica, Mou terá a volta do ídolo inglês antes do esperado. A recuperação de Kane vai muito bem e ele já voltou a treinar com bola.

"Que bom é estar de volta ao campo com a bola nos pés", escreveu Harry Kane em sua conta oficial no Twitter.