Allan recusa o Atlético por Ancelotti

O Atlético de Madrid terá que continuar buscando um substituto para Thomas Partey, caso a sua saída seja realmente confirmada. Durante os últimos dias se falou muito sobre a chegada de Allan, do Napoli, ao clube do Metropolitano. No entanto, parece que seu destino será o Everton.

O jornal 'La Gazzetta dello Sport' publica nessa quarta-feira que o meia de 29 anos prefere voltar a ser treinador por Carlo Ancelotti.

Outro fator seria o financeiro. Atlético de Madrid e Borussia Dortmund acompanhavam os passos do jogador, mas o Everton é o único que subiu a oferta para 30 milhões (25+5), justamente o que pedia De Laurentiis.

Os 'colchoneros' enxergavam em Allan o substituto ideal para Thomas Partey, mas tudo indica que o casting em busca de um jogador desse perfil continuará no Wanda Metropolitano.