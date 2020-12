Allegri explicou a grande diferença entre Messi e Cristiano Ronaldo

A Juventus venceu de forma surpreendente o Barcelona em pleno Camp Nou e, após o 3 a 0, recuperou a primeira colocação do grupo e parte em vantagem nas oitavas.

Os olhos do mundo observavam os passos de Leo Messi e Cristiano Ronaldo, em um reecontro no qual o português levou a melhor, deixando o campo com um 'doblete'.

Massimiliano Allegri, que comandou CR7 na Juventus, explicou em declarações ao 'The Times' qual é a diferença entre o atacante e os demais jogadores.

"Eu treinei vários grandes jogadores, com mentalidades vencedores. Mas Cristiano Ronaldo é o melhor jogador nesse quesito", explicou o treinador italiano.

"Ronaldo é diferente dos demais. Ganhou cinco Bolas de Ouro, cinco Champions e uma Eurocopa com Portugal. Isso é muito difícil e ele sempre faz a diferença. A cada ano tem novos objetivos", concluiu.

Com 35 gols em 31 partidas, o atacante da Juventus é o artilheiro de 2020.