Allianz Stadium estará aberto para Juve x Milan pela Coppa Italia

Na próxima quarta-feira, 4 de março, a semifinal da Coppa Italia entre Juventus e Milan acontecerá normalmente no Allianz Stadium. O estádio estará aberto aos torcedores, menos para aqueles que residem nas regiões da Lombardia, Veneto e Emília Romanha, além das províncias de Savona e Pesaro-Urbino.

A confirmação veio pelo decreto do Primeiro Ministro da Itália, que diz:

“A suspensão de eventos esportivos e competições de todos os tipos e disciplinas, até 8 de março de 2020, em locais públicos ou privados. É permitida a realização dos eventos e competições mencionados, bem como as sessões de treinamento, em instalações esportivas utilizadas a portas fechadas, em municípios que não sejam os listados no Anexo 1 deste decreto. É proibido a viagem de torcedores residentes nas regiões e províncias mencionadas no Anexo 2 para participar de eventos e competições esportivas que ocorrem nas demais regiões e províncias”.

O país é um dos mais afetados pelo coronavírus fora da Ásia e tem eventos esportivos sendo afetados diretamente por causa do risco de contágio. Após adiar cinco jogos do fim de semana, o governo nacional decidiu ampliar as restrições e proibir a presença de público na região norte, a mais afetada.

A cidade de Turim não faz parte dos municípios mencionados no Anexo 1, enquanto as três regiões (Anexo 2) das quais os fãs não podem viajar são, de fato, as três mencionadas acima: Lombardia, Veneto, Emília Romanha e as províncias de Savona e Pesaro-Urbino.