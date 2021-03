Álvaro conta quando foi agredido pelos ultras do OM

No último 30 de janeiro, 400 ultras do Olympique de Marseille invadiram o CT do clube com extrema violência. Eles provocaram destruição, até queimaram uma árvore e atacaram Álvaro González.

Os de Marselha espancaram e roubaram o zagueiro, que tentou enfrentá-los pedindo que parasse a violência. Agora, Álvaro contou no 'Téléfoot' como viveu aquele acontecimento.

"Eu nunca tinha vivido algo assim, mas também me sinto responsável pelo que aconteceu porque fui o primeiro a bater de frente. Minha mentalidade sempre foi a ir para o cara a cara. Se vencermos, tudo bem, mas se perdermos também estou em momentos difíceis. Eu nunca paro", disse ele.

Apesar de tudo, ele não guarda rancor e separa os verdadeiros fãs desses radicais. Durante a entrevista, ele confessou que seu maior desejo é que todos os torcedores se vacinem para encher o estádio novamente.

“O meu sonho é poder vacinar todos os torcedores do OM. Não sei como, mas espero que todos voltem ao Vélodrome na próxima semana. Tenho 31 anos e quero terminar a minha carreira com estádios cheios", disse ele.