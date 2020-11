"Talvez tenhamos cometido um erro com Cavani", diz Leonardo

Cavani foi uma estrela no PSG e sempre será. Depois de 301 jogos com a camisa do time francês e com mais de 200 na sua conta, o uruguaio saiu com destino ao Manchester United ao final do seu contrato.

Por isso, o diretor-técnico da equipe de Neymar e companhia, Leonardo, respondeu em um 'Perguntas e Respostas' no seu Facebook a várias questões, entre eles a saída do uruguaio.

"Foram escolhas difíceis e talvez tenhamos cometido um erro, mas é preciso tomar decisões para que possamos começar a renovação do time", reconheceu o dirigente do PSG.

Sobre Thiago Silva, o diretor foi além. "O lado financeiro pesou e também tínhamos os jovens atletas pedindo passagem. Era o momento de promover Marquinhos e Kimpembe. A mesma coisa ocorreu em relação a Cavani", concluiu.

Cavani deixou o Paris Saint-Germain como o maior artilheiro da história do clube e com seis títulos da Ligue 1, seis Copas da Liga, cinco Copas da França e quatro Supercopas da França, uma carreira espetacular para um jogador que marcou época.