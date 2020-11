Pedro é convocado e recupera lugar na seleção após grave lesão

O técnico Tite convocou o atacante Pedro, do Flamengo, para os próximos jogos da seleção brasileira contra Venezuela e Uruguai, pela rodada dupla das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2022. A decisão da comissão técnica foi em cima da lesão de Neymar, que não estará apto para jogar a primeira partida.

O camisa 10 do PSG, no entanto, não foi cortado e vai se apresentar ao grupo na próxima segunda-feira (9), na Granja Comary. Neymar vai ser avaliado de perto pelo departamento médico da Seleção.

"Tenho contato frequente com o médico do PSG e sabemos das condições físicas do Neymar desde o dia de sua lesão na Champions. Acreditamos que com uma semana intensiva de tratamento e com a estrutura do Centro de Excelência na Granja Comary temos a possibilidade de recuperação para o segundo jogo. Vamos acompanhar de perto sua evolução", disse o médico Rodrigo Lasmar.

CHANCE PARA PEDRO

Com a ausência de Neymar no primeiro jogo, Tite decidiu dar oportunidade a Pedro, atleta que vem acompanhando de perto desde os tempos de Fluminense. O jogador, inclusive, chegou a ser convocado quando ainda atuava pelo Tricolor, mas por conta de uma grave lesão no joelho, que o deixou afastado dos gramados por oito meses, foi cortado e nunca estreou com a Amarelinha.

Hoje, vivendo grande fase, são 20 gols na temporada, Pedro vai reencontrar o amigo Richarlison, que ganhou oportunidade em seu lugar em 2018 e nunca mais saiu da Seleção.

DESFALQUES NO FLAMENGO

Com a convocação de Pedro, o Flamengo soma mais um desfalque nos próximos dias. Além de Everton Ribeiro, que também foi convocado por Tite, o Rubro-Negro não terá o lateral Maurício Isla e possivelmente Arrascaeta, que mesmo lesionado, também não foi cortado da lista do Uruguai.

Os atletas devem perder o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, do confronto contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro e uma participação no segundo jogo da CB, deve ficar à critério das condições físicas, uma vez que estarão à disposição da Seleção em jogo na noite anterior.

A seleção brasileira lidera as Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA Catar 2022 com seis pontos e nove gols marcados. No dia 13 de novembro, pela terceira rodada da competição, o Brasil recebe a Venezuela, no Morumbi, em São Paulo. Quatro dias depois, em Montevidéu, o adversário será o Uruguai, no Estádio Centenário.