Os possíveis destinos de Hulk, alvo do Palmeiras

O atacante Hulk não esconde de ninguém sua torcida pelo Palmeiras desde a infância e já falou abertamente sobre a chance de defender o Verdão. Essa possibilidade, porém, está cada vez mais perto de deixar o campo das ideias para a prática, com uma real chance de voltar ao futebol brasileiro no ano que vem.



"Todos sabem que tenho um sonho muito grande de jogar no Brasil. Estou me cuidando fisicamente. É verdade que tenho esse ano de contrato e o próximo como opção (no Shanghai SIPG). Não sei se fico, se renovo ou se não renovo", comentou o jogador, em entrevista ao GloboEsporte.com, abrindo o leque de opções.



"Não sei se fico na China. Particularmente estou muito feliz em Xangai. Se tiver que ficar na China por ser o melhor para mim, estarei bem. Se tiver que ir para Europa também estarei bem e vai ser bom para mim. E se tiver que voltar para o Brasil com certeza voltarei feliz também", avaliou Hulk.



Em terras brasileiras, o Palmeiras obviamente sai na frente na busca pelo jogador. Além de ser o clube de coração do atleta, o Verdão possui condição financeira estável e capaz de dar a ele um contrato com bom retorno financeiro, principalmente ao se levar em conta os 33 anos do atacante.

Além do time do Palestra Itália, porém, outras opções nacionais aparecem como viáveis para Hulk. O São Paulo, por exemplo, vai perder Antony no meio do ano e ainda busca um jogador confiável para atuar pelo lado direito do ataque.

Em Minas Gerais, o Atlético-MG prometeu investir nas contratações para dar a Jorge Sampaoli condições de exercer seu trabalho. Hulk chegaria para um setor hoje dominado por jovens atletas, como Marquinhos.

Já no Sul do país, o Grêmio também desponta como boa casa para Hulk. Depois do insucesso com Tardelli, o Tricolor segue em busca de um veterano que complemente com gols, experiência e força física a técnica de Matheus Henrique, Jean Pyerre e Everton. Diego Souza e Thiago Neves tentam preencher essa lacuna no meio, mas na ponta ainda não há quem o faça.

Ainda vale lembrar do Porto, onde chegou questionado na temporada 2008/09, acabou ficando mais de quatro anos e totalizando 162 partidas (140 como titular), com 75 gols e 51 assistências. Recentemente, Hulk falou sobre a vontade de voltar ao gigante português.