Haaland: 'quero um clube que me faça evoluir'

Considerado um dos principais jovens talentos do futebol mundial, Erling Haaland está sendo especulado em grandes clubes da Europa. Nas últimas semanas, a joia norueguesa foi apontada com o principal alvo de Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid.

Em entrevista a 'Eurosport', da Noruega, o jogador explicou as qualidades que ele valoriza ao trocar de time, talvez uma pista definitiva para as intenções do clube merengue.

"Antes de decidir, você tem que medir o quão bom é o clube, as pessoas de lá, como eles cuidarão de você, como eles te ajudarão a evoluir", apontou.

Sempre com os pés no chão, Haaland explica: "sempre pensei que não poderia me supervalorizar. Isso sempre foi importante para mim, dizem que sou bom, mas há muitos bons jogadores, por isso sempre foi muito importante para mim não pensar que sou melhor do que realmente sou", concluiu.

Rumores apontam que o jogador de 19 anos teria pedido aos seus empresários que priorizassem o Real Madrid caso já cheguem propostas na próxima janela de transferências. No entando, Haaland quer garantia de que seria titular no clube espanhol assim que chegasse a equipe.

Em números gerais, Haaland marcou 40 gols em 33 partidas na temporada 2019/20