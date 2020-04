Alvos do Bayern: uma estrela confirmada e uma grande jóia

Apesar do início tumultuado de temporada, o Bayern de Munique conseguiu se endireitar no percurso com Hans Flick e agora o futuro da equipe parece novamente promissor.

O time continua tendo um elenco interessante, que conseguiu rejuvenescer aos poucos graças às contratações na própria Bundesliga e em outras equipes da Europa.

De acordo com o diretor esportivo Hasan Salihamidzic no 'Welt am Sonntag', o clube fará apenas poucas e importantes contratações para a campanha 2020-21.

"Queremos contratar um grande talento da Europa e também uma estrela internacional que aumentará o nível de nossa equipe", disse o bósnio, em declaração que a imprensa local repercutiu citando três nomes como tendência: Leroy Sané, Timo Werner e Kai Havertz.

Salihamidzic também falou sobre a renovação de Manuel Neuer: "É uma questão que resolvemos internamente. Joguei com Kahn e sei a importância de um goleiro de primeiro nível. Manuel é e eu sou otimista. Acho que vamos renovar o contrato".