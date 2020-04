Amazon estaria interessada no estádio do Tottenham

De acordo com o 'The Sun', o Tottenham estaria trabalhando em algo muito grande. A citada fonte aponta que a Amazon estaria negociando com Daniel Levy, presidente dos 'spurs', um contrato de 250 milhões de libras (R$ 1,6 bilhão na cotação atual).

A relação entre as duas partes é boa, já que a gigante da internet produziu o documentário "All or Nothing" (Tudo ou Nada), que mostra a trajetória do clube londrino na Premier.

A publicação diz que Levy quer 25 milhões de libras (R$ 163,5 milhões) por temporada para negociar o nome do seu novo estádio.

A outra empresa que estaria interessada em estampar seu nome no templo 'spur' é a Nike, fornecedora de material esportivo do clube.