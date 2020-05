Ambicioso, Giroud quer bater a marca de Platini

Olivier Giroud, atacante do Chelsea, concedeu uma entrevista ao jornal 'Dauphiné Libéré', onde deixou claro que quer escrever o seu nome na história do futebol francês.

O futuro do atacante ainda está no ar, o seu contrato com o Chelsea vai chegando ao fim, mas parece que existe uma possibilide real de renovação, embora os rumores o coloquem longe de Stamford Bridge.

"Quero marcar a história do futebol francês. Tenho 97 convocações e esperava chegar às 100 convocações nos jogos de março e junho, que foram adiados. Gols? Quero bater Platini", disse Giroud.

É bom lembrar que Giroud foi campeão com a França da Copa do Mundo da Rússia, embora não tenha nada um chute sequer ao gol durante toda a competição.

A lista de artilheiros da França tem Thierry Henry na liderança com 51 gols, logo atrás vem Michel Platini com 41 e depois Olivier Giroud com 39. Falta pouco.