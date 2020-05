Ameaçam os pais de Nübel por sua ida ao Bayern

Nübel será goleiro do Bayern de Munique a partir do dia 1º de julho. Sua contratação foi anunciada há vários meses e provocou a ira dos torcedores do Schalke.

O ódio chegou a tal ponto que, como publicou o 'Sport Bild', os pais do goleiro alemão receberam ameaças de morte e tiveram que mudar de casa em Paderborn.

"O que está acontecendo ao entorno de Alexander é uma grande irresponsabilidade por parte de muito", disse o agente de Nübel, Stefan Backs, que algumas semanas atrás também foi ameaçado.

As vozes contrárias a chegada do goleiro também ecoaram no Bayern, graças as palavras do agente de Ulreich. Assim, a chegada de Nübel está cercada de polêmica.