Corinthians cai na semi da Libertadores Feminina; Ferroviária tenta a outra vaga

O time feminino do Corinthians foi eliminado nos pênaltis pelo América de Cali nessa quarta-feira no jogo que abriu a semifinal da Libertadores Feminina.

Atual campeão, o time treinado por Arthur Elias, chegou à semi-final após uma campanha excepcional em seu grupo e na segunda fase: 100% de aproveitamento, 34 gols marcados e nenhum sofrido em quatro jogos.

No entanto, as brasileiras ficaram no empate em 1 a 1 no tempo normal, com gols marcados por Tamires, aos 57 minutos, e pela venezuelana Joemar Guarecuco, com golaço nos acréscimos.

Nos pênaltis, o América de Cali venceu por 4 a 3, garantindo uma vaga na final, que está marcada para o próximo domingo, assim como a disputa pela terceira posição.

As colombianas disputarão a decisão contra as brasileiras do Ferroviária ou as chilenas do Universidad de Chile, que se enfrentam nesta quinta-feira às 17h (horário de Brasília) no estádio Nuevo Francisco Urbano em Morón.

A Libertadores Feminina 2021 é realizada na Argentina até 21 de março e teve 16 participantes, que foram divididos em quatro grupos formados por quatro equipes na fase inicial. As partidas têm transmissão Facebook da CONMEBOL Libertadores.