Assim vivemos o América de Cali - Grêmio

Prev.

Depois de onze anos, os colombianos voltam à Libertadores. Após o fim do investimento do narcotráfico no clube, houve um longo período de queda. Terceiro time mais popular da Colômbia, ficou cinco anos na Segunda Divisão tentando se reerguer, e agora vem com tudo para buscar uma nova consolidação no cenário sul-americano. Seu histórico tem quatro finais.