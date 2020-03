Amigo de Jorge Jesus é a primeira vítima fatal do coronavírus em Portugal

Mário Veríssimo, amigo do treinador Jorge Jesus, é a primeira vítima fatal causada pelo COVID-19 em Portugal. O caso foi anunciado nesta segunda-feira (16) à tarde por Marta Temido, Ministra da Saúde, que revelou ainda a existência de mais 331 infectados e três recuperados no país.

A morte de Veríssimo, que tinha 80 anos e trabalhou durante várias temporadas ao lado de JJ no tradicional Estrela do Amadora, teve também como causa oficial "várias patologias associadas" ao novo coronavírus. Ele estava internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

No último sábado, logo após a vitória por 2 a 1 do Flamengo em cima da Portuguesa, pela Taça Rio, Jorge Jesus, vale lembrar, lamentou publicamente o grave quadro de saúde do velho amigo e protestou contra a realização das partidas mesmo a portas fechadas. Hoje, foi anunciada a paralisação do Campeonato Carioca, enquanto a Copa Libertadores, que o clube também disputa, já havia tido seus compromissos desta semana adiados.

Enquanto isso, o Fla tomou as devidas precauções e realizou exames no presidente Rodolfo Landim, o vice Marcos Braz, elenco e comissão técnica: na última semana, o vice-presidente de Embaixadas e Consulados do Clube, Maurício Gomes de Mattos, testou positivo para o coronavírus.