Análise da fase de grupos da Champions: os melhores, as decepções, os líderes...

Os atuais campeões Bayern de Munique e Manchester City foram as melhores equipes na fase de grupos da Liga dos Campeões 2020-21, marcando mais pontos, um total de 16.

Apenas o Atlético de Madrid conseguiu impedir a equipe bávara com um empate em 1 a 1 no Wanda Metropolitano, enquanto o Porto empatou com o City de Pep Guardiola no Estádio Do Dragão.

O Bayern também é o time que mais gols marcou, com 18. O 'trator' alemão superou o Barcelona por dois gols, que acabou perdendo a primeira colocação do grupo para a Juventus, e o próprio Borussia Mönchengladbach, classificado apesar de perder para o Real Madrid no Alfredo di Stefano no último jogo.

Eliminado, fadado a disputar a Liga Europa, o Manchester United marcou 15 gols, contra os 14 da Juventus e Chelsea.

A nível individual, o espanhol Álvaro Morata (Juventus), o brasileiro Neymar (PSG), o inglês Marcus Rashford (Manchester United) e o norueguês Erling Braut Haaland (Borussia Dortund) lideram a classificação dos artilheiros com seis gols.

O Barcelona de Ronald Koeman liderou a lista de chutes e chutes a gol com 108 e 48 respectivamente, nos quais superou o austríaco RB Salzburg (104-41), que também continuará na rota da Liga Europa ao terminar em terceiro no Grupo A, após o Bayern e Atlético de Madrid.

O Sevilla é o terceiro em chutes com 100, mas o quarto em chutes a gol com 38, dois a menos que o Manchester City. O Bayern terminou com 95 e o Real Madrid com 93.

O argentino Leo Messi foi o que mais chutou, 16, quatro a mais que Rashford e cinco a mais que Haaland e Neymar, enquanto Benzema, autor dos dois gols na classificação do Real Madrid, terminou com dez. E tudo isso levando em consideração que o argentino não disputou duas partidas.

O colombiano Juan Cuadrado (Juventus) terminou a fase de grupos na liderança da tabela de assistências, com cinco, à frente do francês Alassane Pléa, que deu quatro passes para gol, e do belga Kevin de Bruyne (Manchester City), que deu três passes.

O meio-campista bósnio Miralem Pjanic liderou a lista de passes (572) e passes completados (529), ou seja, eficiência de 92%, a mesma do jogador do Real Madrid, Toni Kroos (498-459).

O Manchester City foi o time que menos sofreu gols, apenas um, o do colombiano Luis Díaz, do Porto, na primeira rodada. O Chelsea viu seu gol ser superado duas vezes, o do Liverpool três vezes, um sinal da força demonstrada por este trio da Premier, que só perdeu no caminho para o United.

Espanha e Alemanha classificaram quatro times, mas o único campeonato que conseguiu três cabeças de chave no sorteio de segunda-feira foi a Premier. Em relação à entrada para a fase de grupos, apenas uma das equipes que faziam parte do pote 1, o Zenit Saint Petersburg, foi eliminado, enquanto o Borussia Mönchengladbach foi o único que avançou dos que ocupavam a copa 4.

50% dos classificados já foram campeões alguma vez: Real Madrid (13), Bayern (6), Liverpool (6), Barcelona (5), Juventus (dois), Porto (dois), Borussia Dortmund (um) e Chelsea (um), enquanto o Atlético de Madrid, PSG, Sevilla, Manchester City, Atalanta, Lazio, Borussia Mönchengladbach e RB Leipzig ainda não o fizeram.

12 equipes repetem a sua presença nas oitavas de final em relação ao ano passado, e a única ausência daqueles que começaram a jogar na fase final de Portugal desde as quartas é o Olympique de Lyon, que não se classificou posteriormente para a competição europeia.

Borussia Mönchengladbach e Lazio são as únicas novas equipes a chegar às oitavas de final neste novo formato.

A equipe alemã não chegava a essa rodada desde a Copa da Europa de 1977-78, na qual chegou às semifinais, mas caiu para o Liverpool, campeão em cima do Brugge; enquanto a equipe italiana alcançou a segunda fase de grupos na Liga dos Campeões de 2000-01, mas foi a última após o Real Madrid, Leeds e Anderlecht e não conseguiu entrar nas quartas de final.