Ancelotti acalmou os ânimos: "James é feliz no Everton"

Carlo Ancelotti, treinador do Everton, garantiu que o colombiano James Rodríguez está feliz na equipe inglesa, apesar do mau tempo durante todo o ano na cidade de Liverpool.

"Ele está bem aqui", disse o treinador italiano em coletiva de imprensa. “Todo mundo cuida dele. Não sei se ele reclama do tempo, mas sabemos que ele não é o melhor do mundo e nesta área há muitas outras coisas boas”, disse.

Ancelotti foi questionado sobre a situação do colombiano depois que vários rumores tiraram James da Premier League neste verão devido ao mau tempo na Inglaterra e ao desgaste físico da Liga, que está causando lesões frequentes.

O colombiano, porém, vem completando uma boa temporada no Everton, com quem se classificou para as quartas de final da Copa da Inglaterra e com quem disputou 20 partidas e marcou cinco gols.