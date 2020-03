Ancelotti comemora: Calvert-Lewin renova por cinco temporadas!

Soco na mesa do Everton. Os 'toffees' anunciaram nessa sexta-feira a renovação do contrato de Dominic Calvert-Lewin, uma de suas estrelas, até junho de 2025.

O atacante inglês definitivamente decolou após a chegada de Carlo Ancelotti. Nesta campanha ele tem 15 gols em todas as competições, oito deles nos últimos dez jogos da Premier League.

Dessa forma, o italiano já pode ser feliz. O Manchester United estava interessado em contratar o atacante e estava disposto a pagar 60 milhões por ele, mas Ancelotti disse "não" e exigiu que seu conselho de administração protegesse o contrato do jogador.

Dito e feito. Calvert-Lewin ficou feliz após a renovação com o Everton, ao qual chegou no verão de 2016 vindo do Sheffield United.

"Estou muito orgulhoso. Apreciei o Everton desde o primeiro dia e continuo aproveitando cada vez que treino ou a cada minuto em campo", disse o jogador de futebol, que destacou a dinâmica do Everton após a demissão de Marco Silva.

"A virada que temos desde dezembro é fantástica. Acreditamos muito em nós mesmos, estamos de volta e sentimos que podemos competir com os melhores, algo que temos muito claro", continuou ele.

Além disso, ele foi todo elogios ao técnico italiano, muito responsável por sua explosão: "Para nós, é muito mais fácil acreditar no processo com um homem como Carlo (Ancelotti) comandando o navio".