Após a vitória do Everton sobre o Fulham, por 3 a 2, em que o grande nome do jogo foi Dominic Calvert-Lewin, o técnico Carlo Ancelotti fez comparações envolvendo o artilheiro da Premier League.

Confira no vídeo as palavras do treinador, que falou sobre as semelhanças do centroavante com o italiano Filippo Inzaghi, grande artilheiro e que foi dirigido por Ancelotti no passado.