Ancelotti e uma obsessão chamada Todibo

O Barcelona fará um ótimo negócio por Todibo. O zagueiro, por conta da juventude e da competência que teve no primeiro time acabou indo emprestado ao Schalke 04 e ainda não tem espaço na equipe catalã.

O zagueiro retornará quando a temporada terminar e no clube 'culé' eles já estão trabalhando para fechar uma transferência, que parece ter como destino o Everton por um valor que deixará mais de 18 milhões de euros nos cofres.

Especificamente, o jornal 'The Sun' apontou nesta terça-feira que Carlo Ancelotti fez de Todibo uma das prioridades no próximo mercado de transferências e que as negociações estão bem adiantadas.

Os 'toffees' estão dispostos a colocar na mesa 22 milhões de euros mais algumas variáveis, para que se aproxime da opção de compra que o Schalke 04 não executará por 25 milhões.

Nesta temporada, Todibo jogou três jogos em Barcelona e oito na Alemanha até a paralisação devido ao coronavírus.