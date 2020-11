Ancelotti guarda um lugar para Kean

Moise Kean está emprestado ao Paris Saint-Germain. No Parque dos Príncipes estão todos muito satisfeitos com ele, mas o atacante terá que fazer as malas em junho e voltar para a Inglaterra.

Carlo Ancelotti, explica 'Liverpool Echo', conta com ele para a temporada 2021-22. Uma das vagas no seu ataque será para Moise Kean.

Suas exibições com o PSG, salvadoras em muitos casos, foram acompanhadas de perto pelo treinador Italiano, que acredita que o Everton precisa de um jogador com as suas características.

Na temporada passada, Kean jogou na Juventus, agora está no PSG e será preciso esperar se, já na 2021-22 ele ficará na Premier.