Ancelotti insiste em ter Everton Cebolinha

O Everton poderia assinar com o Everton. É um dos desejos de Ancelotti para a próxima temporada. Isso não é segredo, já que era um interesse conhecido em janeiro, mas 'Sky Sports' insiste na vontade do treinador em contar com o brasileiro.

Mas ele não está sozinho. O Borussia Dortmund também tem o atacante gremista na mira. No caso dos alemães, seria a peça para cobrir uma possível saída de Jadon Sancho, que está na vitrine mundial. Essa concorrência poderia elevar o preço de Cebolinha.

Atualmente, seu valor de mercado é de 47,1 milhões de euros. Isso se baseia em sua juventude (24 anos), seu contrato (válido até 2023) e seus números. Nesta temporada, ele tem três gols e uma assistência em dez jogos disputados.

Mas, para mergulhar em seu alto rendimento, devem ser observadas as campanhas anteriores. Everton vem desde 2018 marcando mais de 20 gols. Isso, somado às dez assistências entre as duas últimas temporadas, o que o coloca entre os melhores atacantes revelados nos últimos anos no Brasil e que o levou a ser frequente nas convocações de Tite.