Ancelotti, o treinador do mês na Premier League

Carlo Ancelotti, técnico do Everton, foi eleito o melhor treinador de setembro na Premier League. O italiano comandou o Everton a um início perfeito de temporada, com quatro vitórias em quatro partidas.

Três dessas vitórias ocorreram em setembro, contra Tottenham Hotspur, West Bromwich Albion e Crystal Palace. Com 100% de aproveitamento, o time se mantém na liderança da principal competição inglesa.

"Estou muito feliz com o prêmio. É uma grande conquista. Quero compartilhá-lo com minha equipe e meus jogadores. Começamos muito bem a temporada, espero continuar deste modo e ganhá-lo mais vezes", disse o italiano em declarações à Premier League.

É a quinta vez que Ancelotti recebe o reconhecimento de melhor técnico do mês no Campeonato Inglês. A primeira foi em abril de 2011 e as demais foram no comando do Chelsea.