O Everton, somando 37 pontos e ocupando o sétimo lugar da Premier League, visita o Liverpool (6º com 40 pontos) neste sábado e pode igualar os pontos do time de Klopp caso vença.

Confira no vídeo acima as palavras do técnico Carlo Ancelotti, que projetou o duelo e disse querer uma atuação de alta competitividade de sua equipe.