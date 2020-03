Ancelotti quer a Allan ao seu lado

O Everton quer recuperar as suas glórias do pasasdo e para isso não tem medo de realizar altos investimentos. Com Carlo Ancelotti como treinador, o alvo mais recente está no Napoli.

O treinador italiano está disposto a 'pescar' no seu antigo clube, de acordo com informações do jornalista italiano Nicolò Schira.

Os 'toffees' preparam uma oferta de 40 milhões de euros para contratar Allan, um dos homens de confiança de Carletto durante sua passagem na equipe italiana.

Além disso, o brasileiro teria um contrato até 2025 com um salário de seis milhões de euros por temporada mais bônus.