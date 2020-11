Em entrevista antes do jogo contra o Fulham, o técnico do Everton, Carlo Ancelotti, falou sobre o retorno de Richarlison e a importância do atacante para equipe. Fazendo diversos elogios, o treinador italiano disse que vê o brasileiro com potencial de chegar no topo, como um dos melhores do mundo.

Confira o que Carlo Ancelotti falou sobre o 'Pombo'!