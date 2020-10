O Everton anunciou a contratação de Ben Godfrey. Cinco anos e um grande investimento envolveram a transferência do jovem, que deixa o Norwich.

Confira no vídeo o depoimento do jogador após assinar seu novo contrato. Ele destaca o fato de trabalhar com Ancelotti e diz acreditar que o técnico vai ajudar para "chegar em um outro patamar".