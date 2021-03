André Silva brilha com dois gols e uma assistência em 45 minutos

O Eintracht Frankfurt recebeu o Union Berlim neste sábado pela 26ª rodada do Campeonato Alemão, e André Silva encaminhou a vitória dos anfitriões no primeiro tempo.

O atacante português de 25 anos entrou em ação antes de o cronômetro chegar a dois minutos de jogo, quando recebeu cruzamento da esquerda e, dentro da pequena área, empurrou a bola de primeira para o fundo da meta.

Antes de voltar a balançar as redes dos visitantes, ele deu uma assistência para Kostic fazer o terceiro gol da equipe. O quarto saiu aos 40 minutos, quando o português recebeu a bola invadindo a área e bateu rasteiro de primeira para dentro.

Com essa atuação, André Silva chega a 21 gols nesta edição da Bundesliga e empata no segundo lugar da disputa pela artilharia com Haaland, que também fez dois neste sábado. Lewandowski é o maior goleador, chegando a 35 bolas na rede com seu hat-trick deste sábado.

O placar final foi de 5 a 2, com os demais gols do Eintrecht marcados por Robert Andrich (contra) e Timothy Chandler. Max Kruse fez os dois do Union Berlim. O time de Frankfurt chega a 47 pontos e ocupa o quarto lugar, enquanto a equipe da capital tem 38 pontos e está em sétimo.