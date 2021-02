Ameaça a Lewandowski? André Silva marca pelo quarto jogo seguido

Aos 25 anos, André Silva vive sua segunda temporada no Eintracht e é o protagonista do time, com 19 gols em 22 jogos nesta temporada.

Ele voltou a brilhar neste domingo, com mais uma bola na rede. Dessa vez, a vítima foi o Colônia, que visitou o time de Frankfurt e voltou para casa com derrota por 2 a 0 pela 21ª rodada da Bundesliga.

O português abriu o placar aos 57 minutos e Evan Ndicka completou o resultado aos 79. Com mais essa atuação, o atacante luso chega a seis gols marcados em quatro partidas seguidas.

Somente no Campeonato Alemão, são 18 bolas na rede em 20 jogos, desempenho que o deixa em segundo lugar na briga pela artilharia, a seis gols do líder Robert Lewandowski. Erling Haaland é o terceiro, com 15 gols em 16 partidas.

O desempenho de André Silva impulsiona a campanha do Eintracht, que está em terceiro na tabela, a nove pontos do Bayern de Munique e cinco do Red Bull Leipzig.