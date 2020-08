Andrea Pirlo, grande candidato a técnico da Juventus

Poucas horas após a confirmação da demissão de Maurizio Sarri, a mídia italiana já aponta para um nome para assumir o comando da Juventus que seria uma grande novidade.

A onda de notícias deste sábado sugerem Andrea Pirlo como um dos favoritos para substituir Sarri, que perdeu o cargo após a eliminação na Champions League contra o Lyon.

O ex-craque tem loga história com o clube, com quatro títulos da Serie A, um da Coppa e dois da Supercopa da Itália. Sua aposentadoria ocorreu na temporada 2016-17 com a camisa do New York City.

Desde 30 de julho, Pirlo atua como treinador da equipe Sub-23 da 'Vecchia Signora' em uma etapa de formação. Ele é visto como uma aposta imaginada pela proximidade, mas arriscada pela falta de experiência.

Recentemente, o ex-jogador reconheceu a vontade de se tornar técnico e admitiu que prefere um desafio maior do que trabalhar em categorias de base.

O nome de Simone Inzaghi, da Lazio, também vem sendo citado. Outra alternativa cogitada seria a de Mauricio Pochettino, ex-treinador do Tottenham que atualmente está sem equipe.