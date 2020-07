Andreas Pereira detona Van Dijk e Milner

Os títulos recentes e a grande campanha na Premier fizeram o Liverpool ser o clube a ser batido dentro e fora da Inglaterra. Na 'Terra da Rainha', os adversários estão engasgados com os 'reds'.

Em uma entrevista ao canal 'Desimpedidos', Andreas Pereira, jogador do Manchester United, falou sobre os rivais de Anfield.

"Eu não gosto daquele cara, o Milner. Para falar bem a verdade, não gosto muito daquele zagueiro também, o Van Dijk, marrento. Até o jeito de jogar é meio arrogante. Respeito o cara porque ele joga bem, mas é meio 'perna'. Já tretei dentro de campo com ele, meio chato", disse.

Se não se dá tão bem com os de Liverpool, o contrário acontece com os compatriotas da Premier League, em especial David Luiz e Willian.

"David Luiz e Willian são os caras mais de boa, tranquilos. Quando jogo, a gente resenha antes do jogo. Contra o Arsenal, fui para cima do David Luiz, pedalei, chutei no gol, entortei ele. Ele falou: 'Tô aqui no jogo, meio cansado ainda, e vai fazer isso para cima de mim? Segura isso aí', brincou.