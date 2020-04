O brasileiro que está há três temporadas no Nantes foi o responsável por evitar a derrota de seu time na partida realizada no Gaston Gérard, válida pela 24ª rodada do Campeonato Francês de 2019/20.

Relembre o lance de Andrei Girotto, meia de 28 anos que teve passagens por clubes como Metropolitano, América Mineiro, Palmeiras, Kyoto Sanga e Chapecoense.