Presidente corintiano diz que time alvinegro só está interessado em ganhar do Oeste e não se importa em como o São Paulo se comportará no jogo contra o Guarani. Se o Guarani vencer o São Paulo, o time de Campinas avança no Campeonato Paulista e elimina o Corinthians da competição.