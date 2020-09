Tentando sair da crise, o Corinthians enfrenta o Bahia na Neo Química Arena a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira. O time paulista deverá ter o retorno de três atletas.

Na véspera da partida, válida pela 11º rodada do Campeonato Brasileiro 2020, o presidente Andrés Sanchez lamentou o caso do protesto de torcedores no aeroporto.