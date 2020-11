Andrés Sanchez pede licença da presidência do Corinthians

Prestes a encerrar o seu mandato na presidência do Corinthians, Andrés Sanchez pediu licença do cargo. A ideia do mandatário é dar protagonismo aos seus vices.

No dia 28 de novembro os sócios do clube vão as urnas para escolher o novo presidente. Até lá, Alexandre Husni e Edna Murad serão os responsáveis pelos rumos do clube paulista.

Confira a nota divulgada pelo clube:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que o presidente Andrés Sanchez se licenciou do cargo da Diretoria Executiva ontem (11 de novembro) com o objetivo de estar no dia a dia do Departamento de Futebol Profissional.

Alexandre Husni, segundo vice-presidente da Diretoria Executiva, exercerá o cargo de presidente até o próximo dia 30."