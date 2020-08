Com 2 a 1 no tempo normal, o Vasco levou a decisão para os pênaltis e conseguiu avançar de fase na Copa do Brasil. O Fernando Miguel garantiu a classificação ao defender dois pênaltis contra o Goiás.

Confira no vídeo a entrevista de Andrey sobre o momento do time carioca, que está invicto sob o comando de Ramón Menezes após sete jogos (6 vitórias, um empate).