Anelka considera um erro deixar Cavani sair

Edinson Cavani e PSG vão se separar no final desta temporada. Com a opção de compra feita para Icardi, o clube optou pelo argentino em vez do uruguaio, que buscará uma nova equipe.

Há vozes discordando dessas escolhas do clube, como Nicolas Anelka, ex-jogador formado na base do clube e que viveu mais de uma passagem no Parque dos Príncipes.

"Se Cavani sair, será um grande erro. Você pode criticá-lo como quiser, mas ele é um atacante, um '9' que não existe em nenhum outro lugar", comentou o ex-atacante em uma transmissão no Instagram.

Anelka insistiu que o PSG perde se Cavani for embora. "Ele tem alguns erros, é verdade, mas ele gera muitas ocasiões e marca muitos gols. Se há dinheiro suficiente para mantê-lo, devem fazer isso. Ele é um super atacante", acrescentou.

Várias equipes se interessaram por Cavani. O clube que se aparece como principal candidato a contratá-lo é a Inter de Milão, justamente o time que negociou a ida de Icardi para Paris, e que estaria prestes a perder Lautaro para o Barcelona.