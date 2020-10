Angelo, lateral-esquerdo criado nas categorias de base do Coritiba, comentou qual é a sensação de jogar no time do coração.

"Desde pequeno eu fui criado sabendo tudo do Coxa, com roupa do clube, é uma relação que começou lá atrás. Eu ouvia falar muito do Alex, eu cresci vendo o Rafinha, que hoje está aqui no elenco, e vários outros jogadores", disse o jogador.

Confira a declaração de Angelo no vídeo acima!